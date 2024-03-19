Почти 500 тысяч жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

Уже почти пятьсот тысяч человек в Подмосковье прошли тестирование на ВИЧ с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказал главврач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин, проходить обследование на ВИЧ-инфекцию нужно не реже раза в год.

«Регулярно сдавая тест на ВИЧ-инфекцию, вы защищаете не только себя, но и своих близких», — подчеркнул специалист.

Скрининговое обследование на ВИЧ проводится бесплатно и анонимно. Информация о местах, где можно пройти диагностику, доступна по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда будет достроена Московская областная детская больница в Красногорске.