Почти 600 студентов Московского областного медколледжа обучаются по целевым договорам

Сейчас в Московском областном медицинском колледже по целевым договорам обучаются почти 600 студентов, 448 из них заканчивают учебу в текущем году, рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Подмосковье заинтересовано в привлечении на работу медицинских кадров, в том числе молодых специалистов. Заключение целевого договора позволяет студенту еще во время обучения спланировать свой трудовой путь после выпуска из учебного заведения», — отметил глава областного Минздрава.

Как напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, заключить целевой договор могут студенты с первого по четвертый курсы. Во время обучения такие учащиеся получают от больницы стипендию, а после выпуска выходят на работу в данное медицинское учреждение на срок не менее трех лет.

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