Почти 700 населенных пунктов Нижегородской области посетили «Поезда здоровья» в этом году

В текущем году «Поезда здоровья» совершили почти 300 выездов в муниципалитеты Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что с начала года специалисты посетили почти 700 населенных пунктов, за помощью к ним обратилось уже около 39 тыс. человек.

По данным регионального Минздрава, пять мобильно-диагностических комплексов работают по графику. На данный момент в «Поездах здоровья» проведено уже около 67 тыс. консультаций узких специалистов. Приемы проводят терапевты, кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, хирурги, урологи, гинекологи, онкологи и врачи УЗИ-диагностики.

Кроме того, «Поезда здоровья» имеют в своем составе специальные диагностические модули. В текущем году в них проведено уже более 150 тыс. исследований: почти 17 тыс. флюорографий, примерно 13 тыс. электрокардиографий, более 10 тыс. УЗИ и почти 72 тыс. лабораторных исследований.

Ранее сообщалось, что более 200 тыс. жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию.