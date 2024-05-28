Почти 800 медработников устроились в больницы Подмосковья по программе «Приведи друга»

В Подмосковье продолжается реализация программы «Приведи друга», в рамках которой сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача или фельдшера.

Как сообщил министр здравоохранения Московской области Алесей Сапанюк, за все время действия данной программы в больницы региона трудоустроились уже почти 800 специалистов, 180 из них — в этом году.

В министерстве здравоохранения Московской области напомнили, что премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: половина суммы — при трудоустройстве, оставшаяся часть — после трех месяцев работы нового специалиста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, когда завершится строительство больничного комплекса в Хотьково.