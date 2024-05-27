Почти четыре тысячи детей-спортсменов с начала года осмотрели врачи Центра спортивной медицины НИКИ

С начала текущего года обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства прошли около четырех тысяч спортсменов из Подмосковья в возрасте от 7 до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что в Центре спортивной медицины НИКИ детства каждый юный спортсмен из может максимально быстро пройти полное медицинское обследование и получить допуск к тренировкам.

«У нас ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Продолжительность обследования для одного ребенка составляет около 3 часов», — рассказала руководитель Центра спортивной медицины Института детства Дарья Коледова.

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