Почти четыре тысячи педиатров из Подмосковья прошли тренинги по профилактике эмоционального выгорания

В Подмосковье с 2022 года продолжается реализация проекта «Наш участковый врач», в рамках которого проходят тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания.

Так, за все это время психологи Учебного центра НИКИ детства провели 440 таких тренингов, их прошли почти четыре тысячи педиатров, сообщила директор Научно-исследовательского клинического института Нисо Одинаева, слова которой приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В комплекс занятий также входят дистанционные тренинги по управлению стрессом и бесконфликтному общению, индивидуальные консультации с психологами и арт-терапия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой подстанции скорой помощи в Ногинске.