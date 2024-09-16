Почти девять тысяч человек узнали о состоянии родственников в подмосковных больницах по номеру 122

В Подмосковье узнать о состоянии родственников, находящихся в стационарах областных больниц, можно по номеру 122. Этой услугой воспользовались уже почти девять тысяч человек.

Данный проект работает в сорока девяти больницах региона. После звонка на номер 122 с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медицинского учреждения и ответит на все вопросы, напомнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше восемнадцати лет, которые указали данные своих родственников при госпитализации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды подмосковным врачам.