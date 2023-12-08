Почти пять тысяч процедур ЭКО провели в Московской области в этом году

Свыше 4,9 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) провели в Подмосковье с начала текущего года, сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В ведомстве напомнили, что получить данную услугу в Московской области можно бесплатно при наличии медицинских показаний. Для этого нужно оформить квоту. Перечень необходимых документов доступен по ссылке. Процедура реализуется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

«Женщины, которые сталкиваются с трудностями при наступлении беременности, могут воспользоваться процедурой ЭКО, которая позволит им познать радость материнства», — сказала Светлана Стригункова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что до конца года в Подмосковье будут модернизированы все женские консультации.