Почти полтора миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в этом году

В Подмосковье с начала текущего года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли уже свыше 1,4 миллиона человек, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевания и начать лечение, именно поэтому необходимо регулярно проходить диспансеризацию, подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Узнать результаты прохождения диспансеризации можно онлайн в ходе телемедицинской консультации. При необходимости врач направит на более углубленное обследование.

Записаться на диспансеризацию можно несколькими способами, в том числе через портал «Здоровье», инфомат в поликлинике, чат-бот, по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что все стоматологии региона до конца года будут приведены к единому стандарту.