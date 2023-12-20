Почти шестьсот медработников трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»

В Подмосковье продолжается реализация программы для медработников «Приведи друга». Благодаря ей в регионе трудоустроились уже 585 специалистов, свыше 330 из них — в этом году, сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба Минздрава региона.

По программе «Приведи друга» сотрудник больницы может пригласить на работу в свою медицинскую организацию медработника и получить премию в случае его трудоустройства: до 50 тысяч рублей — за врача и до 25 тысяч рублей — за фельдшера или медсестру.

В министерства здравоохранения Московской области отметили, что наибольшей популярностью данная программа пользуется у педиатров, терапевтов, фельдшеров скорой помощи и медсестер. Больше всего участников программы «Приведи друга» работают в Красногорске, Раменском, Реутове, Сергиевом Посаде и в Пушкино.

Как напомнила Светлана Стригункова, в регионе действует целый комплекс мер социальной поддержки для медицинских работников, в том числе программы «Земский доктор» и «Социальная ипотека».

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