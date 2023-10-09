Почти сорок устаревших рентген-аппаратов и флюроографов заменили на новые в Подмосковье в этом году
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Тридцать семь устаревших рентген-аппаратов и флюроографов заменили на современные в медучреждениях Подмосковья с начала этого года, рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба областного Минздрава.
«Также во всех кабинетах был выполнен ремонт. На эти цели было направлено почти семьсот миллионов рублей», — уточнила она.
Медтехнику приобрели по поручению губернатора Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Так, новый рентген-аппарат отечественного производства заработал в поликлинике № 11 в микрорайоне Кучино в Балашихе. Как рассказала заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской областной больницы Лариса Крехова, новое цифровое оборудование позволит сократить воздействие лучевой нагрузки на пациентов и персонал.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о модернизации стационаров в Московской области.