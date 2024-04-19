Почти тридцать тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье с начала года

Почти тридцать тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Число жителей региона, готовых стать донорами, растет каждый год, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Так, в прошлом году кровь и ее компоненты сдали более пятидесяти пяти тысяч человек», — подчеркнул глава областного Минздрава.

Сдать кровь можно в областном Центре крови и его подразделениях в Воскресенске, Щелково, Подольске и Орехово-Зуево, а также на выездных донорских акциях.

Помимо этого, сдать донорскую кровь можно в медицинских учреждениях, в составе которых есть отделения переливания крови.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы здравоохранения в Московской области.