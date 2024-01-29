Почти в 50 медучреждениях Подмосковья в этом году появится новое эндоскопическое оборудование

Почти два миллиарда рублей будет направлено на покупку нового эндоскопического оборудования для медучреждений Подмосковья в этом году, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Медицинская техника поступит в сорок девять организаций региона, в том числе в больницы в Орехово-Зуево, Солнечногорске, Пушкино и Красногорске, уточнила Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В прошлом году мы поставили в наши медучреждения 252 единицы эндоскопического оборудования, а в этом планируем закупить еще 364 единицы», — подчеркнула она.

Эндоскопическое оборудование позволяет проводить диагностику различных заболеваний на более высоком уровне. Кроме того, такие аппараты применяют для малоинвазивных операций и взятия биопсии.

Медтехника будет закуплена в рамках национального проекта «Здравоохранение» и по программе модернизации первичного звена.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.