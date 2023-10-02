Подмосковная больница в Пушкинском округе изменила название

Как отмечает главврач, больница вернулась к своим истокам. Особенно это ценно в рамках грядущего юбилея — 110-летия со дня основания медицинского учреждения. Для пациентов ничего не изменится. Им и впредь будет оказываться плановая и экстренная помощи в установленном порядке. В состав больницы по-прежнему входят три стационара – в Пушкине, Ивантеевке и Ашукино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.