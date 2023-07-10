В Подмосковье построят уникальный туристический комплекс

Необычный проект будет запущен в деревне Малое Крутое (городской округ Шаховская). Здесь на территории эко-фермы «Ройгас» будет построен мобильный глэмпинг.

По словам фермера и инициатора проекта Стаса Ройгаса, отдыхающие смогут прочувствовать всю прелесть единения с природой, а кроме того научиться доить корову и готовить сыр. В планах также устройство велодорожки, проведение музыкальных фестивалей и многое другое.

Реализация проекта стала возможной благодаря выигрышу государственного гранта. Кроме того, Ройгас ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Начать строительство фермер планирует в августе и надеется успеть до новогодних праздников, чтобы принять первых туристов.

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