Подмосковные больницы оснащаются оборудованием для диагностики и лечения онкологии

Большое внимание при этом уделено онкологическим отделениям. Для них приобретаются рентгеновские аппараты типа С-дуга, видеоэндоскопические системы, УЗИ-аппараты экспертного класса, цифровые дерматоскопы и другая техника. Как отмечает первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, в 2023 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева закуплено оборудования на сумму около 470 миллионов рублей. Благодаря этому удается лучше выявлять заболевания на ранней стадии.

В этом году техника для диагностики и лечения онкологических заболеваний поступила в Московский областной онкологический диспансер, Балашихинскую, Воскресенскую, Клинскую, Солнечногорскую, Коломенскую, Серпуховскую и другие больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.