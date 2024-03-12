Подмосковные детские травматологи спасли подростку ногу, перерезанную профлистом

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил 17-летний подросток с кровотечением в области лодыжки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что проведенная врачами диагностика выявила у пациента тяжелую травму ахиллова сухожилия. Удалось выяснить, что подросток оступился и упал на профлист.

Врач-травматолог-ортопед Виталий Куваев рассказал, что сразу после поступления пациента в приемное отделение началась подготовка к хирургическому лечению. Была проведена первичная хирургическая обработка раны и пластика ахиллова сухожилия, после чего конечность фиксировали гипсовой повязкой.

На данный момент подросток чувствует себя хорошо и уж выписан. Полное восстановление сухожилия займет около 4-х недель, после чего юноше снимут гипсовую повязку и приступят к реабилитации нижней конечности.

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