Подмосковные хирурги спасли мужчину, у которого камень вышел за пределы желчного пузыря

Хирурги Долгопрудненской больницы оказали помощь 33-летнему мужчине с редким положением камня, который вышел за пределы желчного пузыря, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Когда пациент поступил в больницу, его кожа и глаза были пожелтевшими. Также у мужчины наблюдались температура, общая слабость, боли в правом подреберье и было нарушено пищеварение.

В ходе обследования выяснилось, что вышедший за пределы желчного пузыря камень застрял в месте слияния пузырного протока и общего желчного протока, нарушив отток желчи из печени в кишечник.

Удалять камень пришлось в ходе открытой операции, рассказал заместитель главврача по хирургии Евгений Кутырев.

«Не без технических сложностей, связанных с доступом к камню, мы извлекли его и установили дренажи на желчевыводящие протоки», — отметил специалист.

Диаметр камня составил около 1,5 сантиметра. После операции у пациента постепенно восстановился отток желчи. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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