Подмосковные хирурги спасли мужчину, у которого камень вышел за пределы желчного пузыря

Здоровье
пресс-служба министерства здравоохранения МО

Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]

Хирурги Долгопрудненской больницы оказали помощь 33-летнему мужчине с редким положением камня, который вышел за пределы желчного пузыря, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Когда пациент поступил в больницу, его кожа и глаза были пожелтевшими. Также у мужчины наблюдались температура, общая слабость, боли в правом подреберье и было нарушено пищеварение.

В ходе обследования выяснилось, что вышедший за пределы желчного пузыря камень застрял в месте слияния пузырного протока и общего желчного протока, нарушив отток желчи из печени в кишечник.

Удалять камень пришлось в ходе открытой операции, рассказал заместитель главврача по хирургии Евгений Кутырев.

«Не без технических сложностей, связанных с доступом к камню, мы извлекли его и установили дренажи на желчевыводящие протоки», — отметил специалист.

Диаметр камня составил около 1,5 сантиметра. После операции у пациента постепенно восстановился отток желчи. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Дмитровского филиала областного медколледжа после капитального ремонта.

Актуально
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области