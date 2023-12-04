Подмосковные хирурги спасли новорожденного с редкой патологией развития кишечника

Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли младенца с гастошизисом. Это редкая патология развития, при которой у плода внутриутробно не формируется передняя стенка брюшной полости и органы ЖКТ находятся снаружи.

Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья, женщина поступила в МОЦОМД на двадцать второй неделе беременности. На тридцать восьмой неделе путем кесарева сечения на свет появился мальчик весом чуть более 2,3 килограмма.

По словам врачей, детей с гастрошизисом нужно оперировать в первые часы жизни, чтобы кишечник не инфицировался и не случилось тяжелое обезвоживание организма. Кроме того, эта патология может привести к нарушению кровоснабжения участка кишки и некрозу.

«Нам удалось провести вмешательство в один этап, то есть одномоментно погрузить все <…> выпавшие органы в брюшную полость и провести закрытие и пластику передней брюшной стенки без риска для здоровья малыша», — рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных МОЦОМД Михаил Рехвиашвили.

Врач отметил, что после операции младенец успешно прошел курс реабилитации. При выписке вес новорожденного превышал уже три килограмма. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо. Их выписали на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомства обеспечить жителей Московской области жизненно важными лекарствами.