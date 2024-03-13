Подмосковные кардиологи осмотрели свыше 20 детей в Домодедово

Главный детский кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова и главный детский кардиохирург региона Марат Тараян осмотрели двадцать два ребенка в Домодедово в рамках проекта «Доступная кардиология», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Прием пациентов прошел на базе детской поликлиники округа. Пятерым детям по результатам осмотра была предложена госпитализация в кардиологическое отделение многопрофильного стационара НИКИ Детства.

Как напомнила автор проекта «Доступная кардиология» Альфия Дроздова, во время выездов в муниципалитеты врачи осматривают детей, которым ранее были поставлены кардиологические диагнозы.

«Наши выезды способствуют созданию эффективного взаимодействия с педиатрами из округов Московской области. Мы помогаем уточнить спорные диагнозы, выбрать эффективную тактику лечения и составить маршрутизацию для ребенка с кардиологической патологией», — подчеркнула она.

Напомним, проект «Доступная кардиология» стартовал в регионе пять лет назад. За это время специалисты осмотрели почти восемьсот детей с сердечно-сосудистой патологией.

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