Подмосковные онкохирурги удалили 74-летней пациентке огромную опухоль

Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, пациентка поступила в больницу с жалобами на запоры. Кроме того, женщина резко похудела, при этом живот, наоборот, сильно увеличился в размерах.

Медики обследовали женщину и выявили у нее рак прямой кишки с метастатической опухолью яичника. Огромное новообразование удалили под общим наркозом, рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии № 2 Вартан Егиазарян.

«Гистологическое исследование показало, что метастазы прямой кишки распространились на яичник», — сказал врач.

Сейчас состояние женщины стабилизировалось. Ее выписали под наблюдение онколога. В ближайшее время врачи подберут дальнейшую тактику лечения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки медиков в Московской области.