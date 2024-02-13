Подмосковные онкохирурги удалили 74-летней пациентке огромную опухоль
Подмосковные онкохирурги удалили пенсионерке 30-сантиметровую опухоль
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Врачи Московского областного онкологического диспансера в Балашихе удалили 74-летней женщине тридцатисантиметровую опухоль яичника.
Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, пациентка поступила в больницу с жалобами на запоры. Кроме того, женщина резко похудела, при этом живот, наоборот, сильно увеличился в размерах.
Медики обследовали женщину и выявили у нее рак прямой кишки с метастатической опухолью яичника. Огромное новообразование удалили под общим наркозом, рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии № 2 Вартан Егиазарян.
«Гистологическое исследование показало, что метастазы прямой кишки распространились на яичник», — сказал врач.
Сейчас состояние женщины стабилизировалось. Ее выписали под наблюдение онколога. В ближайшее время врачи подберут дальнейшую тактику лечения.
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