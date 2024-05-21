Подмосковные онкохирурги удалили пациентке две опухоли яичников весом четырнадцать килограммов

В Московский областной онкологический диспансер обратилась сорокавосьмилетняя женщина с жалобами на боль и рост живота в объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что в результате ряда обследований у нее был выявлен рак яичников третьей стадии. Примечательно, что опухоль сдавливала все органы брюшной полости, что не позволяло пациентке нормально питаться, передвигаться, дышать и вести повседневный образ жизни.

«Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями. При поступлении вес пациентки был 50 кг, а вес удаленной опухоли-14 кг, что составило 1/3 всего веса женщины», — рассказала завотделением онкогинекологии № 4 Московского областного онкологического диспансера Ирина Карьгина.

К счастью, послеоперационный период протекал без осложнений. После проведения онкоконсилиума пациентке была назначена химиотерапия.

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