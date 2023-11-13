Подмосковные реабилитологи поставили на ноги парализованного после неудачного падения мужчину

Реабилитологи центра реабилитации городской больницы в Черноголовке поставили на ноги 33-летнего мужчину, который оказался парализован после несчастного случая, сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Молодой человек неудачно упал. В результате получил перелом позвонков с травмой спинного мозга. Также у пострадавшего отсутствовала подвижность в ногах и нарушились тазовые функции — не было контроля за мочеиспусканием. До реабилитации врачи сделали на грудном и поясничном отделах позвоночника стабилизирующую операцию. Она прошла успешно.

Как рассказала врач по лечебной физкультуре центра реабилитации городской больницы в Черноголовке Елена Рудакова, специалисты разработали комплексную программу восстановления, задействовав реабилитологов, инструкторов ЛФК, массажистов и психологов.

«Благодаря упорству пациента и слаженной работе реабилитационной команды, удалось добиться очень быстрой динамики, восстановить способность пациента контролировать тазовые функции, появились движения в ногах», — подчеркнула она.

Спустя два месяца ежедневной работы пациент встал на ноги и сделал самостоятельные шаги. Первый этап восстановления был завершен. Сейчас мужчину выписали, однако ему предстоит еще второй этап реабилитации, после которого он сможет вернуться к обычной жизни.

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