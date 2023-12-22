Подмосковные травматологи поставили на ноги 94-летнюю женщину после перелома бедра

Врачи травматологического отделения Электростальской больницы уговорили 94-летнюю женщину с переломом бедренной кости сделать операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно, в скором времени пенсионерка сможет самостоятельно полноценно ходить.

Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья, перелом бедра был выявлен после обследования. К медикам пожилая женщина обратилась с жалобами на сильные боли. Они начались после неудачного падения.

Пенсионерка долго сомневалась, следует ли делать операцию, поскольку из-за почтенного возраста у нее было очень много сопутствующих заболеваний. Врачи удостоверились в отсутствии критических противопоказаний и провели малоинвазивную операцию.

«Мы установили штифт через небольшие разрезы, и перелом закрепили специальными фиксаторами, позволяющими в кратчайшие сроки восстановить пациента», — рассказал заведующий травматологическим отделением Электростальской больницы Андрей Мелешкин.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее выписали, однако пенсионерке предстоит пройти реабилитацию, чтобы полностью вернуться к самостоятельной ходьбе.

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