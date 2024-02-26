Подмосковные врачи и средний медперсонал могут принять участие во Всероссийском конкурсе

В Подмосковье стартовал 1-й этап профессионального конкурса для медицинских работников — Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, а также Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

В Министерстве здравоохранения Московской области отметили, что регулярно медицинские работники региона занимают призовые места.

Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что в настоящий момент начался прием заявок на участие в конкурсе на уровне медицинских организаций. Желающим проявить себя необходимо обратиться в кадровую службу своей больницы и подать заявку.

Затем будет проводиться отбор кандидатов уже на региональном уровне. Решение будет выносить экспертная комиссия ведомства. Именно она определит кандидатуры, которые представят регион на Всероссийском конкурсе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что все поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца года.