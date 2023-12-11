Подмосковные врачи извлекли из пищевода пациента металлическую сетку

Врачи Видновской больницы спасли 37-летнего мужчину, в пищеводе которого застряла металлическая сетка диаметром почти два сантиметра. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Пациент поступил в больницу с жалобами на кашель, затрудненное дыхание и ощущение инородного предмета в горле. В ходе исследования и была найдена сетка, однако мужчина не смог объяснить, как она попала в пищевод.

Операция по извлечению заняла около получаса. Трудность состояла в том, что сетка находилась глубоко и при извлечении могла поранить стенки пищевода, поэтому врачи приняли решение использовать щипцы для биопсии, рассказала заведующая клинико-диагностическим отделением Татьяна Шашкова.

«Наиболее опасным осложнением инородных тел в пищеводе является <…> сквозное повреждение, при котором нарушается целостность всех слоев стенки пищевода. Однако в данном случае, благодаря оперативному обращению пациента за медицинской помощью, этого удалось избежать», — подчеркнула она.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы.

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