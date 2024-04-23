Подмосковные врачи извлекли монеты из желудков трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Врачи Королевской больницы спасли двоих малолетних детей, которые в процессе игры проглотили монеты, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Трехлетнюю девочку и четырехлетнего мальчика в больницу доставили бригады скорой помощи. Оба ребенка жаловались на боль в животе.
«Под общим обезболиванием при помощи специальных инструментов эндоскопическим путем мы извлекли из желудков детей инородные тела. Ими оказались две монеты номиналом два и пять рублей и одна игрушечная монета», — рассказал врач-эндоскопист Королевской больницы Тимур Автурханов.
Подобные случаи не редкость, добавил специалист. Однако в этот день так совпало, что оба ребенка поступили практически одновременно, при этом они не были родственниками или знакомыми.
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