Подмосковные врачи извлекли монеты из желудков трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика

Трехлетнюю девочку и четырехлетнего мальчика в больницу доставили бригады скорой помощи. Оба ребенка жаловались на боль в животе.

«Под общим обезболиванием при помощи специальных инструментов эндоскопическим путем мы извлекли из желудков детей инородные тела. Ими оказались две монеты номиналом два и пять рублей и одна игрушечная монета», — рассказал врач-эндоскопист Королевской больницы Тимур Автурханов.

Подобные случаи не редкость, добавил специалист. Однако в этот день так совпало, что оба ребенка поступили практически одновременно, при этом они не были родственниками или знакомыми.

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