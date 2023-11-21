Подмосковные врачи обсудили лечение генетических заболеваний кожи на конференции в Армении

В Армении прошла конференция по диагностике и лечению генных дерматозов. Участие в конгрессе приняли ведущие эксперты из России, Белоруссии, Киргизии, Франции, Грузии, Таджикистана и других стран. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Подмосковье и НИКИ детства на конференции представили главный детский специалист дерматовенеролог областного Минздрава Николай Мурашкин и руководитель Центра генных дерматозов Научно-исследовательского клинического института детства Ольга Орлова. По ее словам, главные цели таких мероприятий — построение системы всесторонней помощи пациентам с редкими заболеваниями кожи, обмен опытом и лучшими практиками.

В рамках конференции врачи приняли участие в воркшопах, провели показательные осмотры пациентов с буллезным эпидермолизом, обсудили вопросы диагностики и лечения плоскоклеточного рака кожи у «детей-бабочек», ознакомились с особенностями организации медпомощи в странах СНГ.

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