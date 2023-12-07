Подмосковные врачи помогают жителям региона избавиться от никотиновой зависимости

На сегодняшний день в Подмосковье работает тридцать кабинетов медицинской помощи по отказу от табака и никотина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Отмечается, что всего за девять месяцев уходящего года за помощью из-за никотиновой зависимости обратилось более шестнадцати тысяч человек. При этом врачи используют различные методики, помогая побороть зависимость. И стоит отметить, речь идет не только о сигаретах, но и о всевозможных электронных устройствах и вейпах, которые также содержат никотин и вызывают зависимость.

Главный внештатный нарколог Минздрава региона Виталий Холдин отметил, что только 5% курильщиков могут побороть зависимость самостоятельно, остальным нужна помощь специалиста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на территории Подмосковья продолжают работу по модернизации первичного звена и стационаров.