Подмосковные врачи помогли 33-летней женщине стать мамой в десятый раз

Тридцатитрехлетняя жительница Подмосковья родила десятого ребенка. В этот раз стать мамой ей помогли врачи Щелковского перинатального центра, сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Как рассказал главврач медучреждения Андрей Пастарнак, после осмотра врачи приняли решение о родоразрешении путем кесарева сечения. Операция прошла в плановом порядке. На свет появился мальчик весом чуть более 2,6 килограмма и ростом сорок восемь сантиметров.

Ребенок абсолютно здоров. Сейчас и женщина, и ее новорожденный сын чувствуют себя хорошо. Их готовят к выписке.

Напомним, в конце сентября этого года врачи Видновского перинатального центра спасли новорожденного с экстремально низким весом.

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