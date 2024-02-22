Подмосковные врачи помогли 35-летней женщине стать мамой в десятый раз

Врачи Видновского перинатального центра помогли 35-летней женщине стать мамой в десятый раз, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Роды прошли естественным путем. На свет появился здоровый мальчик весом 4,4 килограмма и ростом пятьдесят семь сантиметров, рассказала главврач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

«Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны», — уточнила специалист.

Она напомнила, что Видновский перинатальный центр оборудован современной медицинской техникой, которая необходима для оказания высокотехнологичной помощи беременным, роженицам и новорожденным.

Напомним, вся информация о системе родовспоможения в регионе размещена на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивают сферу здравоохранения.