Подмосковные врачи помогли 39-летней женщине стать мамой в десятый раз

Врачи Сергиево-Посадского роддома помогли 39-летней женщине стать мамой в десятый раз, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Роды прошли естественным путем и без осложнений. На свет появилась здоровая девочка весом 3,5 килограмма и ростом пятьдесят два сантиметра.

И маму, и малышку уже выписали, рассказала врач акушер-гинеколог Сергиево-Посадского роддома Нина Лунева.

«Это девятые по счету роды, но ребенок — десятый: в семье воспитываются двойняшки. Разница в возрасте между всеми детьми примерно полтора года», — уточнила специалист.

Как напомнили в областном Минздраве, информацию о системе родовспоможения в регионе можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что все женские консультации Московской области до конца года будут приведены к единому стандарту.