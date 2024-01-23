Подмосковные врачи помогли 41-летней женщине стать мамой в восьмой раз

Врачи Щелковского перинатального центра помогли 41-летней женщине стать мамой в восьмой раз, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказал главврач центра Андрей Пастарнак, роды прошли успешно. На свет появилась здоровая девочка весом 3,3 килограмма и ростом пятьдесят два сантиметра.

Врач напомнил, что Щелковский перинатальный центр оснащен самой современной медицинской техникой, которая позволяет оказывать беременным и новорожденным высокотехнологичную помощь.

В настоящее время женщина и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо. Их готовят к выписке.

Как напомнили в областном Минздраве, в регионе работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена вся актуальная информация о системе родовспоможения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проводимой в регионе работе по модернизации первичного звена и стационаров.