Подмосковные врачи помогли девушке, которую за границей укусила обезьяна

Врачи Подольской больницы оказали помощь 27-летней жительнице Подмосковья, которую укусила обезьяна во время отдыха на курорте за границей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выяснилось, что животное укусило девушку в предплечье, когда та фотографировалась с обезьяной. Пациентку доставили в местный госпиталь. Там ей обработали рану и сделали вакцину от бешенства. Зарубежные врачи предупредили, что как только девушка вернется домой, нужно пройти ревакцинацию.

Как рассказала заведующая обособленным структурным подразделением № 1 Подольской больницы Наталья Артемова, жительница Подмосковья обратилась к медикам на седьмой день после происшествия. Ей сделали ревакцинацию от бешенства.

Теперь девушке предстоит сделать еще пять таких инъекций. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

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