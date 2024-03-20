Подмосковные врачи помогли стать мамой 33-летней женщине с нарушением свертываемости крови

Пациентка поступила в МОНИИАГ на двенадцатой неделе беременности. У женщины была диагностирована болезнь Виллебранда — это наследственный недуг, вызывающий спонтанные кровотечения. При родах есть риск потерять много крови. Из-за этого пациентка также находилась под постоянным наблюдением врачей-гематологов МОНИКИ.

«В 2021 году женщина уже стала счастливой мамой в стенах нашего института. Пациентка регулярно проходила обследования во время текущей беременности, так как на раннем сроке у нее был выявлен <…> высокий риск отслойки плаценты и задержки роста плода», — сказала старший научный сотрудник МОНИИАГ Арина Травкина.

Врачам удалось пролонгировать беременность до доношенного срока. В процессе родов пациентке провели терапию Виллебранда, которая позволила замедлить растворение кровяных сгустков, а также дополнительно ввели антигемофилический препарат.

В результате на свет появилась здоровая девочка весом почти 3,5 килограмма и ростом пятьдесят сантиметров. Мама и малышка сейчас чувствуют себя хорошо, их уже выписали.

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