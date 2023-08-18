Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине, которая весит более 150 килограммов

Врачи в Наро-Фоминске помогли стать мамой женщине, которая вести почти 160 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

О беременности 32-летняя женщина узнала только на двадцать девятой неделе. Она обратилась в женскую консультацию по месту жительства с жалобами на набор веса, резкие перепады настроения и затруднения при ходьбе.

Как рассказала заместитель главврача Наро-Фоминского перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи Евгения Иксанова, в данное медучреждение женщина была направлена для наблюдения беременности и родоразрешения. Ситуация, по словам специалиста, осложнялось тем, что пациентка весила 157 килограммов, кроме того, ранее у нее был диагностирован диабет второго типа.

«На сроке тридцать шесть недель мы провели подготовку, направленную на созревание легких ребенка, а в тридцать семь недель выполнили кесарево сечение. <…> Для проведения операции была выбрана регионарная анестезия, то есть локальная», — уточнила Иксанова.

Операция прошла успешно. На свет появилась девочка ростом пятьдесят четыре сантиметра и весом 3,4 килограмма. Новорожденная абсолютно здорова, отметили врачи. Сейчас женщина и ее дочь чувствуют себя хорошо, их выписали из больницы.

Фото: [ пресс-служба министерства здравоохранения МО ]

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