Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с бесплодием и частично удаленным легким

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии помогли стать мамой 35-летней женщине, которая много лет страдала бесплодием, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка поступила в МОНИИАГ на четырнадцатой неделе беременности, все это время она находилась под тщательным наблюдением врачей. У женщины был ряд недугов — опухоль бронха, эмфизема легкого и бронхиальная астма. Специалисты провели операцию и частично удалили пораженное легкое.

На двадцатой неделе беременности женщина потеряла сознание из-за повреждения мозгового вещества сосудистого характера, но беременность удалось пролонгировать до тридцать девятой недели.

Как рассказал руководитель акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Игорь Шугигин, роды прошли естественным путем, но под тщательным кардиомониторным контролем. В итоге на свет появилась здоровая девочка весом свыше трех килограммов и ростом сорок девять сантиметров.

В настоящее время и мама, и малышка чувствуют себя хорошо. Их выписали под наблюдение по месту жительства.

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