Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с сильным сужением крупных артерий

Врачи МОНИИАГ имени академика В. И. Краснопольского помогли стать мамой 29-летней женщине, у которой диагностировано редкое заболевание артерий, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Роженица поступила в МОНИИАГ на седьмой неделе беременности. У пациентки — артериит Такаясу, данный недуг известен как болезнь отсутствия пульса. Артерии пациентки были сужены до 90 процентов, такая патология приводит к падению скорости кровотока и закупорке сосудов.

Кроме того, ранее женщина перенесла инфаркт головного мозга, нарушение мозгового кровообращения и потерю двух беременностей.

Заболевание удалось перевести в стадию ремиссии. Это стало возможным благодаря общим усилиям междисциплинарной бригады врачей, куда вошли в том числе кардиологи, акушеры и ревматологи, рассказала старший научный сотрудник МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани.

«Несмотря на <…> артериальную гипертензию и анемию, беременность удалось сохранить до срока 40 недель», — отметила специалист.

В результате на свет появился здоровый мальчик весом чуть более 3,5 килограмма и ростом пятьдесят один сантиметр.

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