Подмосковные врачи помогли женщине стать мамой в десятый раз
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Специалисты Коломенского перинатального центра помогли женщине стать мамой в десятый раз. На свет появилась здоровая девочка весом 3,6 килограмма и ростом пятьдесят два сантиметра.
Малышка и мама чувствуют себя хорошо, рассказала заведующая акушерским отделением Светлана Туманова, слова которой приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Девочка появилась на свет в результате естественных родов. <...> Мы помогли наладить грудное вскармливание», — отметила специалист.
Теперь многодетная мама будет воспитывать пятерых мальчиков и столько же девочек. Женщина поблагодарила сотрудников Коломенского перинатального центра за профессионализм, доброту, заботу и комфортные условия.
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