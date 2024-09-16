Подмосковные врачи помогли женщине стать мамой в десятый раз

Специалисты Коломенского перинатального центра помогли женщине стать мамой в десятый раз. На свет появилась здоровая девочка весом 3,6 килограмма и ростом пятьдесят два сантиметра.

Малышка и мама чувствуют себя хорошо, рассказала заведующая акушерским отделением Светлана Туманова, слова которой приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Девочка появилась на свет в результате естественных родов. <...> Мы помогли наладить грудное вскармливание», — отметила специалист.

Теперь многодетная мама будет воспитывать пятерых мальчиков и столько же девочек. Женщина поблагодарила сотрудников Коломенского перинатального центра за профессионализм, доброту, заботу и комфортные условия.

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