Подмосковные врачи поставили на ноги 51-летнего мужчину после инсульта

Врачи Солнечногорской больницы спасли мужчину с инсультом и помогли ему снова встать на ноги, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Когда 51-летний пациент поступил в больницу, его экстренно госпитализировали в палату интенсивной терапии, а спустя неделю перевели в отделение реабилитации. В течение месяца мужчина занимался на экзо-скелете и с эрготерапевтом, восстанавливал мелкую моторику и проходил физиотерапию.

Как рассказал заведующий отделением реабилитации Андрей Патрунин, всего за месяц удалось достичь больших успехов: рука и нога мужчины уже могут сгибаться, восстанавливается чувствительность, пациент самостоятельно ходит с тростью.

«Мужчина полностью адаптирован к бытовым потребностям. Безусловно, во многом такому регрессу неврологической симптоматики способствовало раннее начало реабилитации и молодой возраст пациента», — отметил специалист.

Сейчас мужчину готовят к выписке, в ближайшее время ему предстоит пройти третий этап реабилитации.

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