Подмосковные врачи предупреждают о последствиях магнитных бурь

В настоящее время Землю накрыли «Барическая гора» и магнитная буря. Врач-терапевт Можайской ЦРБ Анастасия Малина отмечает, что в зоне риска сейчас находятся гипертоники с сердечными заболеваниями. Чтобы не допустить возможных скачков давления, необходимо за ним следить, регулярно измерять и по назначению врача принимать препараты вне зависимости от магнитных бурь.

Терапевт отметила, что многие начинают пить таблетки, когда голова уже болит, давит виски и мучает головокружение. Только регулярный прием лекарств и соблюдение рекомендаций поможет избежать серьезных последствий в непростой период магнитных бурь. Необходимо в эти дни ограничить активность и пить больше жидкости. Также нужно ограничить употребление соли, жирных блюд и кисломолочных продуктов, поскольку неправильное питание тоже может ухудшить самочувствие.

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