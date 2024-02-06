Подмосковные врачи прооперировали 92-летнюю женщину с переломом шейки бедра после ДТП

Здоровье
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Врачи Долгопрудненской больницы выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава 92-летней женщине. Операция прошла успешно, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Уточняется, что женщина поступила в больницу после ДТП. На пешеходном переходе на нее наехал автомобиль. В результате пенсионерка получила перелом шейки бедра.

Как рассказал руководитель травмцентра Долгопрудненской больницы Максим Цымбал, тазобедренный сустав заменили имплантом. Операция длилась два часа. Пожилая женщина уже прошла реабилитацию, подвижность в суставе была полностью восстановлена.

Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо, ее уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что все поликлиники и стоматологии региона до конца года приведут к единому стандарту.

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