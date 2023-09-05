Подмосковные врачи прооперировали подростка, упавшего с электросамоката

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) прооперировали 16-летний мальчика, упавшего с электросамоката. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Ситуация осложнялась тем, что пациенту полгода назад в этой же больнице после давней травмы был установлен стержневой дистракционный аппарат. Пять лет назад мальчик получил травму, вследствие которой произошло закрытие одной из зон роста бедренной кости и сформировалось укорочение одной из нижних конечностей на шесть сантиметров.

Отмечается, что в среднем лечение с помощью стержневого дистракционного аппарата занимает около полугода. Однако полученные при падении травмы, спустя 5 месяцев, когда пациент уже был близок к выздоровлению, повернули время назад. Снова пришлось обращаться к врачам МОДКТОБ за хирургическим вмешательством.

Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, что врачам пришлось выполнить демонтаж аппарата, так как после падения один из фиксирующих стержней сломался. К счастью, разница в длине скомпенсирована. Теперь молодому человеку наложена гипсовая повязка до полного восстановления кости.

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что четыре с половиной сотни медиков уже получили земельные участки в этом году в рамках программы «Земля врачам».