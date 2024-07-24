Подмосковные врачи сохранили мужчине почку, удалив огромную кисту

Пациент поступил к медикам с жалобами на боль в поясничной области. Обследование показало, что в почке образовалась киста размером десять на девять сантиметров. Новообразование сдавливало и почку, и печень.

Врачи убедились, что опухоль доброкачественная. Затем они прооперировали мужчину, выполнив лапароскопическую резекцию кисты, чтобы сохранить орган. Новообразование удалили через три небольших прокола в передней брюшной полости.

Операция длилась около часа. Теперь мужчина здоров. Он рассказал медикам, что недуг мешал ему отправиться в зону СВО, а теперь, полностью восстановившись после лечения, он готов встать на защиту России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье сдадут шестнадцать внебюджетных объектов здравоохранения.