Подмосковные врачи сохранили руку мужчине, который влетел в стеклянную дверь

«В результате происшествия у пациента были перерезаны лучевая и локтевая артерии, а также локтевой и срединный нервы. <…> Благодаря слаженным действиям наших врачей, удалось не только спасти парню руку, но восстановить ее двигательную функцию», — подчеркнул он.