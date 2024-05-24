Подмосковные врачи сохранили руку мужчине, который влетел в стеклянную дверь
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Врачи Подольской областной клинической больницы спасли 23-летнего мужчину, который чуть не лишился руки, влетев в стеклянную дверь, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
ЧП случилось дома. Молодой человек споткнулся и упал, разбив рукой стеклянную дверь. Из-за серьезной резаной раны у пациента развилась острая ишемия конечности — прекратилось кровоснабжение. Это грозило потерей руки.
Операцию провела мультидисциплинарная бригада врачей, хирурги сшили поврежденные артерии, возобновив кровоснабжение, а нейрохирург восстановил локтевой и срединный нервы, рассказал главврач Вардан Геворкян.
«В результате происшествия у пациента были перерезаны лучевая и локтевая артерии, а также локтевой и срединный нервы. <…> Благодаря слаженным действиям наших врачей, удалось не только спасти парню руку, но восстановить ее двигательную функцию», — подчеркнул он.
Сразу после операции рука мужчины потеплела и порозовела. Сейчас его уже выписали из стационара.
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