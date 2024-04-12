Подмосковные врачи спасли 20-летнего юношу с ножевым ранением в паховой области

Врачи Раменской больницы экстренно прооперировали двадцатилетнего молодого человека с ножевым ранением в паховой области, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Юноша поступил к медикам в крайне тяжелом состоянии. Выяснилось, что у пациента было повреждение подвздошной вены. В ходе хирургического вмешательства специалисты наложили швы, остановили кровотечение и восстановили артериальное давление.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Михаил Кошелев, общая кровопотеря составила два литра, поэтому пациенту также провели переливание крови.

«Операция прошла успешно, нам удалось не только стабилизировать состояние пациента, но и восстановить работу жизненно важных органов», — подчеркнул врач.

В настоящее время молодой человек чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в Московской области возведут шестнадцать внебюджетных объектов здравоохранения.