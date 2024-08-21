Подмосковные врачи спасли 65-летнего мужчину от ампутации ноги

Пациент поступил к медикам с жалобами на онемение левой конечности и потерю чувствительности, мужчина не мог самостоятельно пройти больше двадцати метров. Выяснилось, что у него произошла закупорка трех артерий — поверхностной бедренной, подколенной и тибиальной.

Как рассказал заведующий региональным сосудистым центром Руслан Гайфулин, операция прошла в два этапа. Сначала сосудистый хирург Татьяна Сухарева выполнила аортобедренное шунтирование, чтобы обойти место закупорки.

«Далее к работе приступили мы — рентгенэндоваскулярные хирурги. Совместно с доктором Олимджоном Садуллаевым <…> выполнена реканализация, а затем баллонная ангиопластика места закупорки артерий бедра и голени, таким образом был восстановлен нормальный просвет этих сосудов», — объяснил специалист.

Сейчас мужчину уже выписали. Подвижность ноги восстановилась, онемение пропало.

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