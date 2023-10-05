Подмосковные врачи спасли единственную почку мужчине с диабетом и огромной кистой

Врачи Долгопрудненской больницы спасли пациента, у которого функционировала только одна почка. При этом на органе была огромная киста. Кроме того, мужчина болел диабетом, страдал ожирением и имел проблемы с сердцем.

Как сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения, в больницу 58-летний мужчина поступил с нарушением мочеиспускания. В ходе обследования медики обнаружили сморщивание левой почки, а также выявили нагноение в ней девятисантиметровой кисты.

Выяснилось, что ранее у пациента уже была диагностирована хроническая почечная недостаточность из-за диабета, гипертонической болезни и нефункционирующей второй почки.

Как рассказала заведующая отделением урологии Долгопрудненской больницы Ирина Гаврик, если бы врачи удалили пациенту пораженную многокамерной кистой функционирующую почку, то мужчина бы оказался на пожизненном диализе.

«Поэтому мы приняли решение сохранить ее (почку. — прим. ред.), несмотря на сложность операции из-за большого размера кисты и доступа к ней», — сказала она.

Врачам удалось удалить огромную нагноившуюся кисту, сохранив почку. Сейчас пациент уже выписан из больницы и чувствует себя хорошо.

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