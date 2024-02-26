Подмосковные врачи спасли мужчину с опухолью слепой кишки и некрозом

Врачи Балашихинской больницы спасли 60-летнего мужчину с опухолью слепой кишки, некрозом и множеством гнойных процессов в забрюшинном пространстве, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Пациента доставили в больницу бригадой скорой помощи. Мужчина жаловался на острые боли в животе. Медики провели обследование и выявили злокачественную опухоль. Раковые клетки разрастались очень быстро, это способствовало тому, что новообразование не получило достаточного количества питательных веществ и очень быстро разрушилось.

Разрушение опухоли привело к некрозу, который повредил стенки кишки. Все ее содержимое распространилось по брюшной полости. В организме начался воспалительный процесс.

Как рассказал главврач Балашихинской больницы Михаил Антипов, мужчина находился в таком состоянии, потому что очень долго не обращался за медицинской помощью.

«В результате хирургического вмешательства мы удалили пациенту участок пораженной опухолью кишки, после вскрыли и дренировали флегмоны», — указал специалист.

После операции мужчину направили в реанимацию. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, пациента выписали под наблюдение онколога.

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