Подмосковные врачи спасли пациента с 10-сантиметровым подвижным тромбом

Врачи Долгопрудненской больницы прооперировали 60-летнего мужчину, в бедренной вене которого был 10-сантиметровый подвижный тромб, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент поступил к медикам с жалобами на сильный отек в области бедра, это мешало мужчине передвигаться. После обследования выяснилось, что тромб был прикреплен к венозной стенке только одним концом, из-за этого в ноге нарушился кровоток. Мужчину экстренно прооперировали.

«Операция прошла успешно и заняла час. Таким образом, мы предотвратили возможное попадание тромба в кровоток и его негативное воздействие на организм», — объяснил сосудистый хирург Сергей Темиряев.

В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо, его планируют скоро выписать на амбулаторное лечение.

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